La Via del Bergamotto è realtà | ecco il primo itinerario turistico tra filiera cultura e accoglienza

Questa mattina, alla Camera di commercio di Reggio Calabria, è stata presentata ufficialmente la Via del Bergamotto. È il primo percorso turistico che unisce filiera, cultura e accoglienza, tutto dedicato al bergamotto, l’agrume simbolo della zona. La strada si propone di far conoscere meglio il legame tra il frutto e il territorio, offrendo ai visitatori un’esperienza diversa e autentica.

Oggi la presentazione ufficiale nella sede della Camera di commercio. L'intervento del presidente Antonino Tramontana "La Via del Bergamotto" non è solo un percorso geografico, ma un modello di collaborazione che vede protagonisti gli agricoltori, i trasformatori, gli operatori turistici e le istituzioni culturali. "Abbiamo già riaperto i termini per raccogliere le adesioni al progetto da parte di ulteriori produttori e trasformatori di bergamotto, ha dichiarato il presidente Tramontana. Secondo Daniele Donnici di Isnart, il bergamotto rappresenta un formidabile volano per i piccoli comuni dell'areale di coltivazione, molti dei quali vantano un alto potenziale turistico ancora inespresso.

