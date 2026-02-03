La verità del sindaco Lo Russo su Askatasuna accuse per Piantedosi | Sgombero non ha ristabilito ordine pubblico

Il sindaco Stefano Lo Russo non ha nascosto le sue critiche sullo sgombero di Askatasuna. In consiglio comunale, ha detto che quell’azione non ha portato a ristabilire l’ordine pubblico. Lo Russo ha anche invitato lo Stato a intervenire quando ha le informazioni e i rischi sotto controllo, accusando il ministro dell’Interno Piantedosi di non aver saputo prevenire o agire in modo efficace.

“Mi aspetto che lo Stato sappia intervenire e prevenire quando le informazioni ci sono e il rischio è conosciuto” ha affermato il sindaco Stefano Lo Russo in Consiglio comunale, chiamando in causa il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, che tramite Prefettura e Questura, non ha saputo.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Al sorgere dell’alba, Askatasuna si è mobilitata con un corteo dopo lo sgombero del centro sociale.

