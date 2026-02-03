La tragedia di Ferragosto | il sindaco di Terracina riceve i genitori del 16enne investito e ucciso

Questa mattina il sindaco di Terracina, Francesco Giannetti, ha incontrato i genitori di Federico Salvagni, il 16enne morto investito sulla strada per San Felice Circeo. L’appuntamento non è stato formale, ma un gesto di vicinanza dopo la tragedia di Ferragosto. I genitori hanno espresso il loro dolore e la rabbia per quanto accaduto, chiedendo giustizia e maggiore sicurezza. Il sindaco ha ascoltato attentamente, senza fare promesse, ma con l’intento di rassicurare e mantenere il confronto aperto.

Terracina, 3 febbraio 2026 – Non è stato un incontro di circostanza. Questa mattina, nel Palazzo Comunale di Terracina, il sindaco Francesco Giannetti ha ricevuto Franco Salvagni, padre di Federico Salvagni, il ragazzo di 16 anni investito e ucciso sulla strada ex provinciale per San Felice Circeo nella notte di Ferragosto (leggi qui ). Accanto a lui i legali Vittorio Palamenghi e Beatrice Luzi. Il ringraziamento alla città e a chi ha aiutato le indagini. Nel corso del colloquio, Franco Salvagni ha voluto ringraziare la cittadinanza per la vicinanza e, in particolare, i residenti della zona che – come riferito – hanno dato un contributo ritenuto fondamentale per la ricostruzione della dinamica e per l'individuazione del responsabile.

