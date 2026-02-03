La tesi pubblicata sul sito | Un modello per gli altri

Giorgia Ferrarini, studentessa di Felina, si è fatta notare all’Università di Friburgo in Svizzera. La sua tesina è stata pubblicata sul sito dell’ateneo come esempio da seguire per gli altri studenti. L’esperienza Erasmus si sta per concludere, ma i ricordi e il riconoscimento resteranno a lungo. La giovane si è distinta per il suo lavoro, che ora diventa un modello per chi seguirà il suo percorso.

L'Erasmus che si sta concludendo per Giorgia Ferrarini, all' Università di Friburgo in Svizzera, sarà foriero di futuri ricordi indelebili: l'ateneo elvetico, premiando la bravura della giovane studentessa di Felina, ha pubblicato sul proprio sito una tesina scritta da lei da prendere a modello per gli altri studenti. "Sono iscritta alla laurea triennale in Scienze linguistiche per le relazioni internazionali alla Cattolica di Milano – racconta Giorgia – e ho avuto la possibilità di svolgere un progetto Erasmus all'università di Friburgo dallo scorso settembre. Ho seguito diversi corsi, fra cui un seminario su Isabelle De Charrière, un'autrice svizzera, sulla quale ho scritto una tesina che rientrava nel programma del corso".

