La situazione a Hanoi si fa sempre più tesa. Il governo sta rafforzando il controllo sui cittadini, avvicinandosi alle modalità di Pechino. La pressione per mantenere il potere aumenta, e le libertà di molti sembrano restringersi di giorno in giorno.

Quando, intorno al 2010, a Hanoi erano in corso i lavori per la nuova sede dell’assemblea nazionale – il parlamento vietnamita –, gli architetti dello studio tedesco che aveva vinto il bando per il progetto si trovarono a discutere con i committenti di che tipo di poltrone mettere nell’emiciclo: fisse o mobili? Con stupore dei progettisti, le autorità vietnamite – o almeno chi le rappresentava in quella sede – contemplarono in modo molto pragmatico l’ipotesi di mettere dei seggi mobili, perché sembrava inevitabile che un giorno il sistema monopartitico del Vietnam comunista avrebbe lasciato spazio a un pluralismo democratico, per cui sarebbe stato comodo poter spostare le poltrone a seconda dei risultati elettorali. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - La tentazione autoritaria di Hanoi

Approfondimenti su Hanoi Tentazione

Un anno dopo l’insediamento di Trump alla Casa Bianca, Amnesty International segnala un evidente peggioramento delle condizioni dei diritti umani negli Stati Uniti.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Hanoi Tentazione

Argomenti discussi: L’Ice e l’idea autoritaria dell’ordine, dalle città santuario americane a Milano Cortina: come la paura diventa metodo di governo · LaC News24; Meloni nuovo decreto sicurezza: norme liberticide e repressione del dissenso con la scusa dell’ordine.

La tentazione autoritaria di HanoiIl Vietnam sembrava destinato a un percorso di apertura diverso da quello cinese. Ma l’accentramento del potere e il controllo sui cittadini ricordano molto la Cina di Xi Jinping Leggi ... internazionale.it