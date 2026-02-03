La telepatia è quasi realtà | come vanno i test del chip cerebrale di Elon Musk

Dopo due anni dall’annuncio di Elon Musk, i test sul chip cerebrale Neuralink continuano a fare notizia. L’impianto, chiamato Telepathy, ha già permesso di tradurre l’attività cerebrale in comandi digitali. Musk ha sempre detto che si tratta di un passo verso la telepatia, e i primi risultati sembrano confermarlo. Ora si aspetta di capire se questa tecnologia potrà diventare una realtà concreta per molti pazienti.

