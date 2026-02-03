La telepatia è quasi realtà | come vanno i test del chip cerebrale di Elon Musk
Dopo due anni dall’annuncio di Elon Musk, i test sul chip cerebrale Neuralink continuano a fare notizia. L’impianto, chiamato Telepathy, ha già permesso di tradurre l’attività cerebrale in comandi digitali. Musk ha sempre detto che si tratta di un passo verso la telepatia, e i primi risultati sembrano confermarlo. Ora si aspetta di capire se questa tecnologia potrà diventare una realtà concreta per molti pazienti.
Sono trascorsi due anni da quando Elon Musk annunciò che Neuralink (start up da lui co-fondata) aveva impiantato in un paziente umano Telepathy, il primo microchip neurale pensato e progettato per tradurre l'attività cerebrale in comandi digitali. Il ‘paziente zero’, Noland Arbaugh, diventato.🔗 Leggi su Today.it
