La telepatia è quasi realtà | come vanno i test del chip cerebrale di Elon Musk

Da today.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo due anni dall’annuncio di Elon Musk, i test sul chip cerebrale Neuralink continuano a fare notizia. L’impianto, chiamato Telepathy, ha già permesso di tradurre l’attività cerebrale in comandi digitali. Musk ha sempre detto che si tratta di un passo verso la telepatia, e i primi risultati sembrano confermarlo. Ora si aspetta di capire se questa tecnologia potrà diventare una realtà concreta per molti pazienti.

Sono trascorsi due anni da quando Elon Musk annunciò che Neuralink (start up da lui co-fondata) aveva impiantato in un paziente umano Telepathy, il primo microchip neurale pensato e progettato per tradurre l'attività cerebrale in comandi digitali. Il ‘paziente zero’, Noland Arbaugh, diventato.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Approfondimenti su Neuralink ElonMusk

Russia, arrivano i piccioni dotati di chip cerebrale per la sorveglianza urbana

Russia, testati i primi piccioni dotati di chip cerebrale per la sorveglianza urbana

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.