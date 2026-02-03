La storia insensata di Anselmino spostato come un pacco dal Chelsea negli ultimi giorni di mercato

Nei giorni finali di mercato, il Chelsea ha deciso di spostare Aaron Anselmino senza troppi complimenti. Il giocatore è stato trasferito in modo rapido e senza troppe spiegazioni, come se fosse un pacco, suscitando molta sorpresa tra tifosi e addetti ai lavori. Una mossa che ha lasciato tutti a chiedersi cosa ci sia dietro questa scelta improvvisa.

Aaron Anselmino è stato protagonista di un'operazione di mercato a dir poco insensata da parte del Chelsea. Trasferito da una parte all'altra dell'Europa come un pacco.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Anselmino Chelsea Roma, caccia all’esterno negli ultimi giorni di mercato Roma si muove in fretta negli ultimi giorni di mercato per trovare un esterno offensivo. Douglas Luiz Chelsea, non si placano le voci: il brasiliano può cambiare aria in questi ultimi giorni di mercato. Tutti gli aggiornamenti Le recenti indiscrezioni di mercato riguardano Douglas Luiz, centrocampista brasiliano attualmente al Chelsea. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Anselmino Chelsea Argomenti discussi: Perché oggi la Shoah ci riguarda ancora più di ieri; Gifuni e Bellocchio raccontano Tortora nella serie tv. Un’odissea che parla ancora al nostro presente; Pepe, lanciato nel vuoto e Loki ucciso a fucilate a Sassello in Liguria: due storie tragiche di cani; Giuliano Bortolomiol, il sogno del Prosecco. La storia insensata di Anselmino, spostato come un pacco dal Chelsea negli ultimi giorni di mercatoAaron Anselmino è stato protagonista di un’operazione di mercato a dir poco insensata da parte del Chelsea. Trasferito da una parte all’altra dell’Europa come un pacco. Leggi le notizie prima degli ... fanpage.it Dal 1970 a Torino 2006, fino a Milano-Cortina 2026: quando i cerchi olimpici incontrano la precisione delle @freccetricolori E tu, lo sapevi #uncaffealvolo #milanocortina2026 #mariannabonavolonta #freccetricolori #storia - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.