La storia Il ’sogno italiano’ a Pian di Molino
Jasper e Susanna, una coppia di olandesi trentenni, hanno lasciato l’Olanda otto anni fa per trasferirsi in Lunigiana. Ora cercano ancora il posto perfetto dove vivere e crescere una famiglia, mentre la loro storia si inserisce tra quelle di chi prova a realizzare il sogno di una vita in Italia.
Alla ricerca del luogo ideale dove vivere e mettere su famiglia, Jasper e Susanna, coppia di olandesi trentenni, avevano lasciato 8 anni fa il loro Paese per stabilirsi in Lunigiana. Inizialmente il loro interesse si era indirizzato su Bangkok, in Thailandia dove erano rimasti lavorando per tre anni e mezzo, poi la decisione di far rientro in Europa. Dopo aver acquistato un camion dei vigili del fuoco in Germania trasformandolo in un camper, per due anni e mezzo avevano girato con Isa ed Eva, le loro due bambine, per tutto il Nord America e il Messico. Infine, il rientro nel Vecchio Continente. 🔗 Leggi su Lanazione.it
