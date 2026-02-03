La storia di Brody il cane gigante abbandonato in un rifugio | pasa 66 chili è alto più di 1,80 metri e mangia un chilo di crocchette al giorno

Brody è un gigante abbandonato in un rifugio. Pesava 66 chili e, quando si mette sulle zampe posteriori, supera l’altezza di un metro e ottanta. Ogni giorno mangia fino a un chilo di crocchette. La sua storia ha fatto il giro del web, suscitando emozioni e commenti tra chi si interessa di cani e animali abbandonati.

Pesa 66 chili, quando si alza sulle zampe posteriori supera il metro e ottanta d'altezza e mangia fino a un chilo di crocchette al giorno: la storia del cane Brody ha fatto il giro del web. A dicembre 2025, una coppia ha affidato il proprio cucciolo – un Cane da montagna dei Pirenei – al centro di recupero Animal Concern Cumbria, nel nord dell'Inghilterra. Come racconta la Bbc, i due hanno dichiarato di non poter più dare al loro animale domestico l'attenzione che meritava. Lauren Pickthall, la responsabile dei ricollocamenti del rifugio, ha dichiarato che il grande cucciolo ha ricevuto centinaia di richieste di adozione da ogni parte del mondo.

