La storia al contrario tra papesse e antipapi

La storia tra papesse e antipapi si intreccia in un racconto fatto di figure misteriose e passaggi nascosti. Non si tratta di una linea cronologica semplice, ma di un percorso a spirale dove le figure di donne che ricoprivano ruoli di potere e i papi contestati si sovrappongono e si confondono. La narrazione si muove tra realtà e leggenda, svelando punti di vista alternativi su un passato spesso ignorato o frainteso.

C’è un modo diverso di raccontare il passato: non come una linea dritta, ma come un labirinto con passaggi segreti, corridoi che si incrociano e porte che si aprono su stanze inattese. È l’operazione che Tommaso di Carpegna Falconieri compie in La storia al contrario. Papesse e antipapi, nani e fantasmi (Salerno, pp. 160, euro 15): quattro esplorazioni in cui lo storico mette alla prova il suo mestiere su un terreno scivoloso, quello delle leggende. Non per cedere all’invenzione, ma per usarla come lente: depurata dagli orpelli, la tradizione favolosa conserva indizi che le cronache ufficiali spesso non registrano. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - La storia al contrario tra papesse e antipapi Approfondimenti su Papesse Antipapi Roberto Vannacci sarà a Parma per presentare il libro 'La storia al contrario" Vannacci e il fascismo, duello nella Lega. Il generale: “Falsità da sinistra, scriverò la storia al contrario”. Zaia: “No al revisionismo” Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Papesse Antipapi Argomenti discussi: La storia al contrario tra papesse e antipapi; Da Babbage al Pc: prima parte della storia dell’informatica; Quando alle Olimpiadi il tempo smise di essere un’opinione; Carnevale al Contrario a Pescara laboratori, pigiama party e campus di Carnevale. Fascismo, la storia non è al contrarioL’europarlamentare e vicesegretario della Lega sostiene che la presa di potere di Mussolini, come pure la legislazione approvata durante la sua egemonia politica, sarebbero state avallate dal regime ... ecodibergamo.it Papesse, antipapi, nani e fantasmi: La storia al contrario di FalconieriOggi alle 18, nella sala del Consiglio comunale di Pesaro, la Società pesarese di studi storici propone una conversazione con Tommaso di Carpegna Falconieri, autore di La Storia al contrario. Papesse ... ilrestodelcarlino.it Per Vannacci il mondo è al contrario per gli stessi motivi per cui io lo trovo incredibilmente a fuoco. Perché il mondo è costruito sulla disuguaglianza. La storia lo mostra con chiarezza: colonialismo, deportazione di schiavi, gerarchie razziali si fondano sull’idea - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.