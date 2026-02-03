La star del volley giapponese si inginocchia ai piedi dell’arbitro in un gesto che sta facendo il giro del web. Le immagini mostrano il momento in cui il giocatore, tra l’entusiasmo dei tifosi, si inginocchia davanti all’arbitro, suscitando reazioni di sorpresa e ammirazione sui social. Un atto che ha catturato l’attenzione di milioni di utenti e che potrebbe restare nella memoria collettiva del volley mondiale.

A volte un singolo gesto vale più di mille parole. E quando quel gesto viene compiuto da uno degli atleti più celebri del volley mondiale, davanti a migliaia di spettatori e milioni di occhi digitali, diventa immediatamente leggenda. È quello che è successo a Yuji Nishida, 26 anni, stella della nazionale giapponese e capitano dell’Osaka Bluteon, durante l’All-Star Game della SV.League disputato a Kobe lo scorso 1 febbraio. L’episodio che ha catapultato Nishida al centro dell’attenzione globale non ha nulla a che fare con le sue prodigiose schiacciate o con i suoi servizi devastanti. Tutto è iniziato durante l’intervallo della partita, in occasione di una sfida al servizio pensata per intrattenere il pubblico. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - La stella del volley giapponese si lancia in ginocchio ai piedi dell’arbitro: il video fa impazzire il web

Durante la finale dell'Alkass International Cup, torneo giovanile a Doha, Hugo Garces ha mostrato tutte le sue qualità.

