La tensione tra le forze dell’ordine e i manifestanti torna a salire. Concita De Gregorio commenta su Repubblica che lo Stato sta aumentando la posta in gioco, alzando il livello dello scontro. La retorica sulla repressione sembra più che altro un modo per giustificare la violenza esplosa nelle piazze, come se fosse un modo per difendersi invece di cercare soluzioni. La situazione resta calda e i fatti di questi giorni dimostrano come le parole del governo e delle forze dell’ordine spesso alimentino il caos.

«Lo Stato sta alzando il livello dello scontro». Non è un volantino di Autonomia operaia degli anni Settanta, è una considerazione di Concita De Gregorio su Repubblica. E non è solo sua, ma di buona parte della sinistra giornalistica e intellettuale, quel coté indignato che contribuisce a mettere in difficoltà la sinistra democratica, già usa a farsi male da sola, e che invece ha condannato giustamente i fatti di Torino. Vedremo in Parlamento. Nei prossimi giorni sarebbe auspicabile un voto unitario contro la violenza e di solidarietà alle forze di polizia. Tre righe semplici e niente pasticci. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La solita retorica della repressione di Stato finisce per giustificare la violenza di piazza

Approfondimenti su Stato Repressione

Il governo ha alzato la voce contro le intercettazioni, parlando di costi troppo alti per giustificare restrizioni.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Stato Repressione

Argomenti discussi: La nuova SS106 parlerà rumeno, albanese e bulgaro; TikTok diventa americana, la censura cambia bandiera e supera quella cinese; Non è bello ciò che è bello, ma che bello Tavernello!, Nino Frassica protagonista della nuova campagna di Tavernello; Dramma Niscemi: procura di Gela apre inchiesta per disastro colposo.

Reggio Calabria, la solita retorica di Faraone: Sud abbandonato dal Governo Meloni | VIDEOA margine della conferenza stampa di adesione a Casa Riformista – Italia Viva dei consiglieri comunali Filippo Quartuccio, Giuseppe Francesco Sera e Santo Bongani e dell’ex consigliere regionale del P ... strettoweb.com

Sicilia, la solita retorica del M5S: Salvini restituisca o fondi FSC immobilizzati per il ponte sullo StrettoIl ministro Salvini rimanga tranquillamente dove si trova. Se deve sorvolare le aree distrutte dal ciclone Harry e atterrare per promettere delle cose, prima sblocchi il miliardo e 300 milioni di fon ... strettoweb.com

La Polizia di Stato di Cassino traeva in arresto due persone per la “solita” truffa agli anziani perpetrata in provincia de L’Aquila. - facebook.com facebook

Oggi sono stato al campo profughi. Di solito sono presenti circa 1260 famiglie, dopo l'alluvione ora sono 2480 famiglie senza acqua e energia. Tutto molto complicato. Un abbraccio a tutti. Fra Luca x.com