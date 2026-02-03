La sinistra grida al fascismo ma la verità è che siamo primi in Europa per terrorismo rosso

La polemica tra le forze di sinistra e il governo si accende ancora di più. Mentre accusano il fascismo, i dati mostrano che l’Italia è al primo posto in Europa per terrorismo rosso. I gruppi di estrema sinistra continuano a mettere in atto azioni violente, e le forze dell’ordine rispondono con durezza. La retorica politica si surriscalda, e la tensione tra le parti aumenta di giorno in giorno.

Il fascismo è tornato. Camicie nere, squadriglie di poliziotti violenti e un governo autoritario che li protegge. Questa, almeno, è la versione della difesa, come recitava una famosa barzelletta. La versione di una sinistra che, non avendo idee, non avendo alcun argomento, attacca la destra tirando fuori dal cilindro il «coniglio del fascismo». Peccato che non funzioni, e anzi gli si ritorca contro ogni singola volta alle urne. La storia è vecchia, ma soprattutto è falsa. In realtà è l’esatto contrario: 18 attacchi terroristici di stampo anarco-insurrezionalista su 21 registrati in tutta l’Unione Europea nel 2024 sono avvenuti in Italia. 🔗 Leggi su Panorama.it

Giorgia Meloni si trova al centro di nuove polemiche dopo alcune dichiarazioni che hanno scatenato tante reazioni.

Inter Chivu analizza la situazione della squadra, sottolineando come, pur essendo in testa alla classifica, il percorso di crescita continua.

