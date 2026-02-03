La signora ci offre il crack | on the road nell’America di Trump Millennium Live con Arianna Bonucci e Max Papeschi

Questa settimana, Millennium Live torna con una puntata dedicata agli Stati Uniti di Trump. Arianna Bonucci e Max Papeschi portano gli ascoltatori in un viaggio sull’asfalto americano, tra lotte politiche e tensioni sociali. Mario Portanova conduce l’approfondimento giovedì alle 12, cercando di raccontare cosa sta succedendo oltre l’oceano.

Giovedì 5 febbraio alle 12 torna Millennium Live, Mario Portanova presenta “La signora ci offre il crack: on the road nell’America di Trump” con Arianna Bonucci & Max Papeschi Dall’Iran mi scrivono: quei sacchi neri coi cadaveri ‘parlano di noi’. La nazione ridotta a mattatoio I Clinton ora accettano di testimoniare alla Camera sul caso Epstein. Ma il presidente della Commissione rifiuta Mediterranea denuncia: “Mille persone disperse a causa del ciclone Harry, Italia e Malta tacciono”. I migranti costretti a partire dalla Tunisia con onde alte sette metri Negli Epstein Files nomi, foto e video delle vittime nude: il Dipartimento Usa non li ha censurati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La signora ci offre il crack: on the road nell’America di Trump. Millennium Live con Arianna Bonucci e Max Papeschi Approfondimenti su America di Trump Trump, Putin, Netanyahu e gli altri. Ma Dio è davvero con loro? Millennium Live con Fabrizio D’Esposito e Roberto Festa Giovedì 11 dicembre alle 12, torna Millennium Live con Fabrizio D’Esposito, Roberto Festa e Mario Portanova. “Non solo Mamdani: l’onda rossa all’attacco di Trump”. Giovedì alle 12 Millennium Live con Bhaskar Sunkara e Salvatore Cannavò Giovedì alle 12, si parlerà di cosa sta succedendo oltre il Partito Democratico negli Stati Uniti. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su America di Trump Argomenti discussi: La signora ci offre il crack: on the road nell'America di Trump. Millennium Live con Arianna Bonucci e Max Papeschi; Contributi a Fondo Perduto 2026: Ottieni Fino al 90% Senza Restituire Nulla; Obiter dictum: quando non puoi impugnare una sentenza; Medico di guardia che non va dalla paziente: a quali responsabilità va incontro?. Stati Uniti on the road: Biancaneve è sbronza, la signora ci offre il crackSe potessi scegliere un Paese al mondo dove esporre il tuo progetto d’arte, dove andresti? A noi quel Paese ci è piovuto tra le mani, temevamo che alla dogana ci arrestassero, ma siamo partiti lo stes ... ilfattoquotidiano.it Quando tua figlia ti becca in camerino così… Arianna mi becca in camerino e mi smaschera subito Sono partita da casa così, con la mini azzurra (spoiler: non è in vendita ) Ho abbinato questo maglioncino in misto viscosa, morbido e luminoso Ma - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.