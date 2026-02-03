La sicurezza non è quella di Meloni e Salvini ma passa da salari clima e migranti

La discussione sulla sicurezza si sposta dai discorsi di Meloni e Salvini a questioni più concrete. Si parla di salari, clima e migranti, aspetti che influenzano davvero la vita delle persone. La sicurezza, secondo molti, non si risolve con le chiacchiere, ma affrontando i problemi economici e ambientali che ci riguardano tutti.

Il tema della sicurezza sembra essere diventato esclusivo della destra ma è un modello che si autoalimenta senza risolvere i veri temi: sicurezza economica e ambientale sono i veri temi da affrontare.🔗 Leggi su Fanpage.it

La manovra approvata genera tensioni interne alla maggioranza.

