Nei giorni scorsi si è acceso il dibattito sulla sicurezza ad Argenta, con botta e risposta tra Chiara Pirazzini, consigliera del Pd, e Giulia Brunazzi, consigliera comunale di "Argenta Rinnovamento". Tutto è nato dalle dichiarazioni della Pirazzini sugli episodi di degrado a Ferrara, dichiarazioni che hanno fatto storcere il naso alla consigliera Brunazzi. Pirazzini aveva elencato cinque punti che mettono in relazione il disagio giovanile con gli episodi di microcriminalità, proponendo delle soluzioni per la sicurezza. Proposte che la consigliera Brunazzi ha ritenuto "astratte", sostenendo che il partito di cui Pirazzini fa parte ha sempre abbassato la guardia sul tema della sicurezza, puntando anche il dito sulla consigliera di centrosinistra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La sicurezza accende la polemica: "Solo parole". "No, impegno vero"

