La segreta camera del cuore | tecniche sperimentali dell’anima

Nella città di Padova si svolge una conferenza dedicata a un tema insolito: il cuore non è solo il motore delle emozioni, ma potrebbe essere anche un centro di conoscenza. Esperti e appassionati si riuniscono per scoprire tecniche sperimentali che esplorano il ruolo del cuore come centro della coscienza, tra simbolismi e pratiche interiori.

E se il cuore non fosse solo la sede delle emozioni, ma anche un luogo di conoscenza? A Padova arriva una conferenza dedicata al cuore come centro della coscienza, tra simbolismo, tradizione e pratica interiore. Nel linguaggio ermetico il cuore non è una semplice metafora: Dante lo definisce “la segreta camera”, lo spazio dell’intelletto d’amore e della saggezza. A questo spazio interiore è associato il Centro Cardiaco, considerato da molte tradizioni un punto reale di esperienza. Durante l’incontro verrà introdotto il concetto di cardiognosi, una conoscenza non solo teorica ma sperimentabile attraverso esercizi e pratiche di allenamento interiore.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

