La Russia riprende attacchi su Kiev

La Russia ha lanciato nuovi attacchi contro Kiev e le zone vicine alla linea del fronte. Le forze russe hanno colpito diverse aree della capitale ucraina, causando danni e allarmando i residenti. Le autorità ucraine stanno monitorando la situazione, mentre si rafforzano le tensioni tra i due Paesi.

Nuovo attacco russo in Ucraina. Le forze russe hanno preso di mira Kiev e le città più vicine alla linea del fronte. Nella capitale, le difese aeree sono state attivate intorno alle 12.30 ora locale, quando alcuni droni russi si sono avvicinati alla città. Poco dopo sono state segnalate delle esplosioni, secondo l'emittente pubblica Suspilne, che si sono susseguite per circa un'ora, secondo quanto riportato dal quotidiano Kyiv Independent. Segnalati anche missili balistici provenienti dalla regione di Bryansk.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Approfondimenti su Kiev Russia Guerra Ucraina-Russia, attacchi massicci su Kiev, a Leopoli un missile ipersonico Oreshnik, news in diretta Aggiornamenti sulla guerra tra Ucraina e Russia: nelle ultime ore, numerosi attacchi hanno colpito Kiev, causando diverse vittime. Ucraina, Kiev accusa Mosca: “La Russia ha ripreso attacchi a infrastrutture energetiche” Kiev accusa Mosca di aver ripreso gli attacchi contro le infrastrutture energetiche nel Paese. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ucraina, massicci attacchi russi su Kiev Ultime notizie su Kiev Russia Argomenti discussi: Guerra Ucraina-Russia, le news del 24 gennaio. Nuovi colloqui domenica prossima ad Abu Dhabi; Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Trump: L’India acquisterà petrolio da noi e non da Mosca; Trump riceve Netanyahu: Bibi è un eroe, senza di lui Israele non esisterebbe. Se Hamas non disarma a breve, pagherà; ISRAELIRANWAR. Iran, massima allerta per un possibile conflitto con Israele tra Emirati, Arabia Saudita, Turchia, Giordania, Iraq. Colpiti 15 obiettivi di Hezbollah in Libano, distrutto Tunnel a Gaza. Ucraina: Russia riprende raid su infrastrutture energeticheUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it Guerra Ucraina, Il Cremlino: stop attacchi su Kiev fino a domenica. Zelensky: «Mai con Putin a Mosca, venga lui qui»Il presidente Volodymyr Zelensky, parlando con i giornalisti, ha affermato che la Russia ha interrotto lo scambio di prigionieri perché non ritiene di trarne alcun vantaggio. «I russi hanno bloccato ... leggo.it Ci sto anche io a fare il gioco di riprendere una foto di dieci anni fa: nel 2016 in Polonia, a un incontro insieme ad Ilya Yashin, oppositore di Putin e leader per diverso tempo del Partito Repubblicano della Russia. Pochi anni dopo questo nostro bellissimo dialo - facebook.com facebook La Russia è “minaccia esistenziale” per l’Ue, ma l’Ue festeggia l’accordo commerciale con l’India che finanzia l’economia della Russia e, quindi, la prosecuzione della guerra all’Ucraina attraverso enormi acquisti di petrolio a prezzi scontati. Il negoziato con la x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.