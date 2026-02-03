La Roma perde 1-0 in casa dell'Udinese e scivola fuori dal quarto posto in classifica. Nel Monday Night della 23^ giornata di Serie A, i giallorossi non riescono a trovare il pareggio e vengono battuti dal gol di Ekkelenkamp all’inizio della ripresa.

UDINE (ITALPRESS) – La Roma frena e perde il quarto posto. Nel Monday Night della 23^ giornata di Serie A, i giallorossi cedono 1-0 in casa dell'Udinese, che conquista i tre punti grazie al gol di Ekkelenkamp a inizio ripresa. Al Friuli si gioca con il settore ospiti chiuso dopo il provvedimento di alcune settimane fa, ma sugli spalti del Bluenergy Stadium sciarpe e magliette giallorosse non mancano. E' l'Udinese a prendere le iniziative più interessanti in avvio. Poco prima del 10?, Svilar interviene due volte in un minuto su Atta ed Ekkelenkamp, protagonista di un'altra chance per i friulani al 25?, quando Mancini lo anticipa di un soffio su un cross di Davis. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La Roma frena e perde il quarto posto, l'Udinese vince 1-0

