La Ferrari annuncia un cambiamento importante nel 2026: il team sostituirà il manager Hynes, che da tempo seguiva il ferrarista. Secondo il Daily Mail, Hamilton avrebbe deciso di interrompere la collaborazione con il suo storico assistente, segnando una svolta nella sua carriera e nel modo in cui gestisce la sua immagine e i rapporti con la scuderia. La notizia ha già fatto molto rumore tra gli addetti ai lavori, in attesa di capire quali saranno i prossimi passi del pilota britannico.

Zero podi in 19 anni di carriera. Mai Lewis Hamilton aveva vissuto una stagione sportiva di F1 così deludente. Per certi aspetti uno shock, che lui stesso ha definito come una specie di incubo. Non era così che si immaginava il primo anno alla Ferrari, chiuso al sesto posto in campionato e pure battuto dal compagno di squadra Charles Leclerc. Ma siccome sette volte iridato fa del rialzarsi dalle cadute uno stile di vita, ecco che nel 2026 il campione vuole svoltare. Il pilota inglese pare proprio deciso a cambiare ogni elemento del proprio ecosistema professionale e personale. L’ultima notizia in questo senso, riportata dal Daily Mail, sarebbe la separazione dallo storico manager, Marc Hynes. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La rivoluzione di Hamilton: nel 2026 cambia tutto. Via anche il manager Hynes

Approfondimenti su Hamilton Ferrari

Il palinsesto di Canale 5 subirà un’importante modifica domenica 25 gennaio 2026, segnando una piccola rivoluzione nella programmazione del pomeriggio.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Hamilton Ferrari

Argomenti discussi: Hamilton e la to do list per la svolta Ferrari. Ma attenzione a non scontentare Leclerc...; Sarà l’anno più tecnico di sempre: Hamilton svela le sfide della rivoluzione F1 2026. E sulla SF-26 dice...; Ferrari: quanto vale il miglior tempo nei test; Sforzo Ferrari, perchè la SF-26 può fare la rivoluzione rossa: Barcellona prima sfida e Haas si prende Fiorano.

La rivoluzione di Hamilton: nel 2026 cambia tutto. Via anche il manager HynesSecondo il Daily Mail il ferrarista avrebbe interrotto la collaborazione professionale con lo storico assistente. Una novità che si aggiunge al nuovo ingegnere di pista in Ferrari e a quella nella vit ... msn.com

Sarà l’anno più tecnico di sempre: Hamilton svela le sfide della rivoluzione F1 2026. E sulla SF-26 dice...Lewis Hamilton si gode il battesimo della Ferrari SF-26, monoposto che sfrutterà in un'era tecnica della Formula 1 che rappresenta una vera rivoluzione, anche per i piloti. E del clima a Maranello dic ... msn.com

| ANALISI DELLA REDAZIONE Ferrari, tra passato e futuro Vent’anni senza titoli, una stagione 2025 deludente e una rivoluzione regolamentare alle porte. Il 2026 non è solo un nuovo campionato: è una resa dei conti per Vasseur, Hamilton e Leclerc. - facebook.com facebook