La rivolta dell' intelligenza artificiale è cominciata O forse non ancora? 

La discussione sull'intelligenza artificiale si fa sempre più intensa. Alcuni temono che le macchine diventino troppo intelligenti, altri cercano di capire come convivere con questa novità. Per ora, non ci sono rivolte in corso, ma il dibattito resta aperto. La domanda che si pongono molti è: come si cambierà il nostro modo di vivere e lavorare con queste tecnologie sempre più avanzate?

Per i lettori di fantascienza doveva succedere, per forza: è già accaduto nei grandi classici di questo genere. Per gli altri è il momento della sorpresa, del brivido, forse del panico. C'è un luogo virtuale – vogliamo chiamarlo una chat o un social? – dove le intelligenze artificiali (IA) si riuniscono e hanno cominciato da dialogare tra loro. Da sole, incustodite, senza una guida o sorveglianza umana. Di qui a immaginare che stiano tramando contro di noi, o che possano farlo presto, il passo è breve. Se non ci hanno ancora provato, cosa impedisce che stia per succedere? Per essere precisi, le intelligenze artificiali in questione sono dei bot: abbreviazione di robot-software, cioè programmi informatici che eseguono compiti in modo automatico, senza intervento umano continuo.

Dopo appena tre giorni, McDonald’s ha deciso di rimuovere il suo spot natalizio realizzato con l’intelligenza artificiale dal canale YouTube olandese, a causa di forti polemiche online.

Recentemente, Instagram ha introdotto modifiche ai post degli utenti utilizzando l'intelligenza artificiale, senza preavviso.

