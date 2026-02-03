la rivincita di muccino

Considerando come aveva debuttato il suo precedente Fino alla fine (finì solo decimo, con 468.511 euro, chiudendo la corsa a 734.452 euro), per Gabriele Muccino, con Le cose non dette (foto), è arrivato il momento della rivincita. Non solo il film ha chiuso al primo posto tra gli incassi del fine settimana, ma con un bel risultato al botteghino di 2.178.726 euro, cifra decisamente soddisfacente. Il che dimostra che quando Muccino parla al suo pubblico di riferimento, dai 40 anni in su, il cinefilo risponde sempre bene; meno, invece, quando si rivolge, come trama, alle generazioni più giovani. Dietro Marty Supreme, Buen Camino, La Grazia e 2 cuori e 2 capanne, bisogna scendere in sesta posizione per un'altra novità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Stefano Accorsi ha mostrato sui social il suo nuovo aspetto per il film di Muccino.

Mahmood ha scritto la canzone originale del film Le cose non dette di Gabriele Muccino.

Le cose non dette : il nuovo film di Gabriele Muccino è una svolta «alla Woody Allen»Il nuovo film con Stefano Accorsi, Miriam Leone, Claudio Santamaria e Carolina Crescentini non è il solito film di Muccino ma ha qualcosa in più ... vanityfair.it

Muccino è tornato ed è all'ennesima potenza. #LeCoseNonDette è al cinema Multisala ODEON Avola Ore 19:00 - Ore 21:00 Con Stefano Accorsi, Miriam Leone, Claudio Santamaria, Carolina Crescentini e Beatrice Savignani - facebook.com facebook