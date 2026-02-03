La rinascita di Zielinski | da invisibile per Inzaghi a leader per Chivu
La rinascita di Zielinski, che sembrava invisibile per Inzaghi, sta prendendo una piega diversa sotto la guida di Chivu. Dopo un periodo di adattamento, il centrocampista ha iniziato a mostrare segnali di risveglio e a guidare il reparto con più sicurezza. Ora si parla di un vero e proprio rilancio, anche se ci ha messo del tempo a trovare il suo spazio in campo.
Ci ha messo un po’ a entrare nella parte. Ad ambientarsi, a capire come è cambiata la sua vita e come rimodellare il suo calcio. Lo scorso anno Piotr Zielinski, arrivato all’Inter tra grandi aspettative, sembrava quasi un acquisto sbagliato. Con Inzaghi la scintilla non è mai davvero scattata e, complice anche qualche problema fisico, il polacco si era ritagliato un ruolo marginale, spesso da semplice alternativa. Con l’arrivo di Cristian Chivu, però, lo scenario è cambiato radicalmente. Come racconta La Repubblica, oggi l’Inter ha un leader emotivo come Lautaro e uno tecnico proprio in Zielinski.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Approfondimenti su Zielinski Inzaghi
Piotr Zielinski, la frecciata a Inzaghi: "Chivu mi ha detto solo tre cose"
Piotr Zielinski, dopo un primo anno difficile con l'Inter, sembra aver ritrovato fiducia e forma.
Zielinski e Bisseck rilanciati, la rinascita firmata Chivu: due certezze verso la Supercoppa
L'intervento di Chivu ha dato nuova linfa a Zielinski e Bisseck, rilanciando le loro prestazioni e rafforzando le certezze in vista della Supercoppa.
Ultime notizie su Zielinski Inzaghi
Argomenti discussi: Inter, Zielinski il vero acquisto di Chivu: la metamorfosi del polacco infiamma i tifosi, i segreti della rinascita; Virtus Aversa - Rinascita Lagonegro in Diretta Streaming | DAZN IT; Inter, le ultime verso la Cremonese: possibile chance per Frattesi. Zielinski dal 1'; Da Palestra a Zieli?ski: i Fantaconsigli per la 23ª di Serie A.
Inter, Zielinski il vero acquisto di Chivu: la metamorfosi del polacco infiamma i tifosi, i segreti della rinascitaPiotr Zielinski ritrova gol, continuità e leadership con Chivu: numeri in crescita e ruolo centrale nell’Inter che sogna scudetto e Champions League. sport.virgilio.it
Zielinski rigenerato: cosa ha fatto la differenza. Il rientro di Calha non gli toglierà spazioDopo un anno condizionato da infortuni e scarse prestazioni, il centrocampista è diventata risorsa importantissima per l'Inter ... msn.com
IL MOMENTO DELLA SVOLTA HA UN NOME E UN COGNOME: FEDERICO DIMARCO Sotto di due gol e con due uomini in meno: Luis e Sommer. Poi entra LUI… e la partita cambia volto. Dal suo primo tiro in porta nasce il rigore trasformato da Zielinski - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.