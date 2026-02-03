La rinascita di Zielinski | da invisibile per Inzaghi a leader per Chivu

La rinascita di Zielinski, che sembrava invisibile per Inzaghi, sta prendendo una piega diversa sotto la guida di Chivu. Dopo un periodo di adattamento, il centrocampista ha iniziato a mostrare segnali di risveglio e a guidare il reparto con più sicurezza. Ora si parla di un vero e proprio rilancio, anche se ci ha messo del tempo a trovare il suo spazio in campo.

Ci ha messo un po’ a entrare nella parte. Ad ambientarsi, a capire come è cambiata la sua vita e come rimodellare il suo calcio. Lo scorso anno Piotr Zielinski, arrivato all’Inter tra grandi aspettative, sembrava quasi un acquisto sbagliato. Con Inzaghi la scintilla non è mai davvero scattata e, complice anche qualche problema fisico, il polacco si era ritagliato un ruolo marginale, spesso da semplice alternativa. Con l’arrivo di Cristian Chivu, però, lo scenario è cambiato radicalmente. Come racconta La Repubblica, oggi l’Inter ha un leader emotivo come Lautaro e uno tecnico proprio in Zielinski.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Piotr Zielinski, dopo un primo anno difficile con l'Inter, sembra aver ritrovato fiducia e forma.

L'intervento di Chivu ha dato nuova linfa a Zielinski e Bisseck, rilanciando le loro prestazioni e rafforzando le certezze in vista della Supercoppa.

