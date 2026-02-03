La rigenerazione del parco agricolo Sarà ripulito e curato dalle famiglie

Le famiglie di Vimodrone si prendono cura del Parco agricolo di via Cadorna. Da oggi, saranno loro a pulire, curare il verde e occuparsi degli animali che arriveranno nel parco. La rinascita del luogo passa nelle mani dei cittadini, che vogliono riportare vita e ordine in questa zona.

Famiglie protagoniste della rinascita del Parco agricolo di via Cadorna, a Vimodrone: sarà la gente a occuparsi di pulizie, cura del verde e degli animali che saranno via via introdotti. Al loro fianco non mancheranno gli esperti, a cominciare da paesaggisti e agronomi. In città nasce il progetto di rigenerazione dal basso, "il parco diventerà così area didattica, a disposizione della comunità", anticipa il sindaco Dario Veneroni. Sarà lui l’11 febbraio in sala consiliare alle 20.45 a spiegare la novità al pubblico. "Trasformare un terreno in un’area a gestione condivisa permette di recuperare uno spazio inutilizzato e restituirlo alla collettività come luogo vivo e formativo – sottolinea -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it

