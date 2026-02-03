la riapertura del varco di rafah non sta funzionando come promesso

La riapertura del varco di Rafah non sta portando i risultati sperati. Le autorità egiziane e israeliane continuano a mantenere controlli severi, limitando o bloccando il passaggio di persone e merci dalla Striscia di Gaza. La situazione rimane difficile per chi cerca di attraversare il confine, nonostante le promesse di riapertura.

Per i rigidi controlli di Egitto e Israele, che limitano o bloccano il passaggio di persone e merci dalla Striscia di Gaza Lunedì ha riaperto il varco di Rafah, che si trova al confine tra la Striscia di Gaza e l’Egitto e prima della guerra era il principale punto di accesso o uscita dal territorio della Striscia: è anche l’unico collegamento via terra che non passa da Israele. La riapertura però è soggetta ancora a molte limitazioni e controlli, sia da parte di Israele che da parte dell’Egitto. Lunedì solo 27 persone hanno attraversato il varco, che oltretutto resta interdetto ai camion di merci e di cibo e beni essenziali (che passano dagli altri varchi, attraverso il territorio israeliano). 🔗 Leggi su Ilpost.it

La frontiera tra Gaza e l’Egitto si riapre in modo limitato.

Israele ha riaperto parzialmente il varco di Rafah nella Striscia di GazaÈ il passaggio di confine con l'Egitto, di fatto chiuso da anni: continueranno però a esserci controlli rigidi, e molte limitazioni ... ilpost.it

Riapertura del valico di Rafah tra Gaza ed Egitto: nuove restrizioni in attoLa speranza dei pazienti a Gaza è stata nuovamente delusa con l'apertura del valico di Rafah, che consente l'accesso a assistenza medica solo a una ristretta parte della popolazione. notizie.it

Il valico di #Rafah, al confine tra #Gaza ed #Egitto, ha riaperto lunedì dopo mesi di chiusura quasi totale. La riapertura, prevista dalla prima fase del cessate il fuoco mediato dagli #usa, è avvenuta in forma estremamente limitata. x.com

la Repubblica. . Ha riaperto, dopo più di un anno, il valico di Rafah, anche a se si tratta di una riapertura tardiva e limitata solo ai pedoni e per 100 persone al giorno, 50 in uscita e 50 in entrata, controllate da Israele. Sul lato egiziano a gestire i passaggi saran - facebook.com facebook