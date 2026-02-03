La rassegna marinese ' Narrar stupendo' racconta la storia di Wangari Muta Maathai
La rassegna teatrale ‘Narrar Stupendo’ continua al Fortino di Marina di Pisa. Sabato 7 febbraio, un gruppo di Milano, diretto da Nora Picetti, salirà sul palco per raccontare la storia di Wangari Muta Maathai. La serata promette di portare il pubblico in un viaggio tra parole e immagini, senza troppi fronzoli.
Prosegue al Fortino di Marina di Pisa la rassegna di teatro di narrazione ‘Narrar Stupendo’. Sabato 7 febbraio sarà in scena un gruppo milanese, guidato da Nora Picetti. Gli organizzatori, con questa scelta, escono dal recinto sicuro dei gruppi locali e conosciuti per portare sul palco la storia.🔗 Leggi su Pisatoday.it
Approfondimenti su Marina di Pisa
Torna “Narrar stupendo”: un “Teatro di narrazione come non si è mai visto”
Il ciclo di conferenze-spettacolo “Narrar Stupendo” torna a Pisa il 19 gennaio 2026.
’Rassegna per chi non si rassegna’, viaggio fra musica e storia
Questa sera a Milano si tiene una rassegna dedicata a chi non si arrende.
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.