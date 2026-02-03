Questa mattina, lungo il secondo tratto di Corso di Porta Ticinese, un passante ha notato una quercia storica ancora in piedi e i formaggiai che lavorano ai banchetti. La strada, come sempre, conserva il suo fascino con le case antiche e senza grandi pretese, semplici ma di buon gusto. Un panorama che sembra fermarsi nel tempo, anche tra il via vai dei negozi e degli artigiani.

Cucchi Mi immetto nel secondo tratto del Corso di Porta Ticinese, osservando pacifico come ogni volta le belle case antiche, senza architettoniche pretese ma così di buon gusto nella loro semplicità. Sono ben presto in Piazza Sant’Eustorgio, dove spiccano le tende delle bancarelle. Vorrei girare un poco per il mercatino, ma decido invece di proseguire e arrivo dunque in Piazza XXIV Maggio, e di fronte a me ecco la Grande Quercia Rossa, là al centro. La piazza era un tempo chiamata Piazza del Mercato Ticinese. L’attuale denominazione ricorda il giorno dell’entrata dell’Italia, nel 1915, nella prima guerra mondiale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La quercia storica e i formaggiai

La pasticceria Casantini di Viterbo chiude temporaneamente i punti vendita di via Cairoli e via Quercia per focalizzarsi su un nuovo progetto.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

