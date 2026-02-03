La protesta dei medici di famiglia si riscalda. Dopo mesi di attesa, i medici chiedono alla Regione di convocarli, altrimenti sono pronti a scioperare. Durante l’assemblea regionale di Fimmg, i medici hanno ribadito che il loro ruolo è fondamentale come primo presidio di tutela della salute pubblica. Ora aspettano risposte, altrimenti potrebbero mettere in crisi il servizio sanitario locale.

Il medico di famiglia come primo presidio di tutela della salute pubblica. È questo il principio riaffermato nel corso dell’ultima assemblea generale regionale di Fimmg Puglia (Federazione italiana medici di medicina generale), che ha visto la partecipazione dei consigli direttivi di tutti i settori delle sei province pugliesi. In particolare, il sindacato dei medici, è tornato sulla circolare regionale approvata a fine anno con cui la Regione mette in mora i medici e avvia il recupero di 23 milioni di euro, nonostante i 30 milioni di crediti loro spettanti. La Regione ha messo in mora medici di base e i pediatri avviando le procedure di recupero di questa ingente somma - fondi percepiti dal 2016 ad oggi dai professionisti e rinvenienti dal risparmio sullle retribuzioni dei medici in pensione - perché a parere dell’ente l’erogazione, a causa del sopraggiungere di altre norme, avrebbe dovuto essere sospesa in quell’anno. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - La protesta dei medici: «La Regione ci convochi o pronti allo sciopero»

La Fimmg critica l’atteggiamento della Regione nei confronti dei medici di famiglia, definendolo ostruzionistico.

