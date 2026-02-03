La prima serata di Sanremo 2026 ha un nuovo protagonista

Questa sera, il palco dell’Ariston ha visto un nuovo protagonista salire sul palco. La star internazionale, arrivata per la prima volta a Sanremo, ha catturato subito l’attenzione del pubblico, affiancata da Carlo Conti e Laura Pausini. L’atmosfera è già calda e piena di aspettative, e tutti si chiedono quali sorprese porterà questa edizione.

L'attesissimo debutto sul palco dell'Ariston della star internazionale accanto a Carlo Conti e Laura Pausini promette scintille e grandi sorprese. Il conduttore Carlo Conti ha svelato durante il TG1 una notizia clamorosa: Can Yaman Sanremo 2026 sarà realtà. L'attore ricoprirà il ruolo di co-conduttore nella serata di apertura, dividendo la scena con lo stesso Conti e la celebre Laura Pausini. Questa mossa porta sul palco del Teatro Ariston un carisma globale e una bellezza che conquista il pubblico istantaneamente. Il successo di Sandokan e il legame con l'Italia.

