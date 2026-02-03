La serie “La Preside” con Luisa Ranieri conquista 4,6 milioni di spettatori nell’ultima puntata. La fiction di Rai 1 si conferma tra le più viste della stagione, con un share che supera il 27%. I telespettatori hanno seguito con interesse le vicende della protagonista, che hanno portato a un ottimo risultato di ascolti.

“La Preside”, la serie televisiva di Rai 1 con Luisa Ranieri, ha raggiunto i 4,6 milioni di spettatori nell’ultima puntata, con un share del 27,3%, secondo i dati Ascolti tv. La produzione, ispirata alla storia reale di Eugenia Carfora, dirigente scolastica dell’istituto Morano di Caivano, ha ottenuto un ascolto significativo nel contesto televisivo del 2 febbraio 2026. Il programma, diretto da Luca Miniero, si è inserito tra le serie più seguite del giorno, con un andamento che supera le aspettative. Nel frattempo, il programma del canale 5 “Zelig 30”, con Vanessa Incontrada, registra 2,6 milioni di telespettatori, con un share del 20,6%. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - La Preside” con Luisa Ranieri raggiunge 4,6 milioni di spettatori su TV.

Approfondimenti su Luisa Ranieri

I dati di ascolto di ieri, 12 gennaio 2026, evidenziano il successo di

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

LA PRESIDE NUOVA SERIE DI RAIUNO - LA VOCE DELLO SPETTACOLO

Ultime notizie su Luisa Ranieri

Argomenti discussi: La Preside, sulla Rai la serie con Luisa Ranieri: nella nuova puntata Eugenia coinvolge Vittorio nella sua lotta (ad alto rischio); La Preside con Luisa Ranieri, Eugenia rischia tutto: anticipazioni del 2 febbraio; La preside, ultima puntata stasera su Rai 1: come finisce la serie con Luisa Ranieri; La Preside, penultima puntata da urlo, Ranieri favolosa e i social sperano in una seconda stagione: Folle non farla.

Ascolti tv ieri (2 febbraio): la ‘preside’ Luisa Ranieri chiude col botto, Zelig saluta, riscatto Scotti su De MartinoIl gran finale de La Preside trionfa col 24,7% di share, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada al 20,6%, La Ruota torna sopra Affari Tuoi: tutti i dati Auditel ... libero.it

Ascolti tv, 2 febbraio: 'La Preside' su Rai1 vince con 27,3%La fiction con Luisa Ranieri 'La Preside', in onda ieri su Rai1, vince la sfida del prime time con 4.633.000 spettatori e il 27,3% di share. Su Canale5, lo show comico 'Zelig 30' ha interessato 2.623. adnkronos.com

#LaPreside Luisa Ranieri si congeda col massimo dei voti. L'ultimo appuntamento con la serie Rai diretta da Luca Miniero ha dominato la prima serata con il 27,3% di share e 4 milioni 633 mila spettatori. #AscoltiTv x.com

La Preside vince l’ultima serata degli ascolti tv con il 27,3% di share e 4,6 milioni di spettatori, chiudendo in bellezza con il 30% ottenuto nel finale. Un successo meritato per la straordinaria Luisa Ranieri e questo giovanissimo cast. Ancora una volta la scuol - facebook.com facebook