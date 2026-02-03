La Premier League diventa sempre più isolata sul mercato. Le squadre inglesi non acquistano più giocatori dall’estero come facevano prima. Non trovano più calciatori pronti a fare la differenza nel campionato più competitivo del mondo. Secondo il Telegraph, c’è molta differenza tra essere un buon calciatore e adattarsi alla Premier League. Per questo, gli acquisti internazionali si sono ridotti, lasciando il campionato più chiuso e meno aperto alle novità straniere.

“C’è un’enorme differenza tra essere un buon calciatore ed essere un buon calciatore in Premier League”, scrive il Telegraph. Ed è per questo motivo che le squadre inglesi se vanno sul mercato vogliono gente già abituata al loro campionato: “la domanda più importante non è cosa un obiettivo di mercato abbia fatto in carriera, ma come potrebbe tradurre quella forma nel calcio inglese”. Ed è per questo, spiega il giornale inglese, “in questa stagione, inclusa la finestra invernale che si è appena chiusa, i club di Premier League hanno speso oltre 1,2 miliardi di sterline (quasi un miliardo e mezzo di euro) per comprarsi giocatori a vicenda, con un aumento di oltre 400 milioni di sterline rispetto allo scorso anno”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La Premier è sempre più un’isola: non comprano più giocatori dall’estero perché non sono pronti

