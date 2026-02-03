La Premier è sempre più un’isola | non comprano più giocatori dall’estero perché non sono pronti
La Premier League diventa sempre più isolata sul mercato. Le squadre inglesi non acquistano più giocatori dall’estero come facevano prima. Non trovano più calciatori pronti a fare la differenza nel campionato più competitivo del mondo. Secondo il Telegraph, c’è molta differenza tra essere un buon calciatore e adattarsi alla Premier League. Per questo, gli acquisti internazionali si sono ridotti, lasciando il campionato più chiuso e meno aperto alle novità straniere.
“C’è un’enorme differenza tra essere un buon calciatore ed essere un buon calciatore in Premier League”, scrive il Telegraph. Ed è per questo motivo che le squadre inglesi se vanno sul mercato vogliono gente già abituata al loro campionato: “la domanda più importante non è cosa un obiettivo di mercato abbia fatto in carriera, ma come potrebbe tradurre quella forma nel calcio inglese”. Ed è per questo, spiega il giornale inglese, “in questa stagione, inclusa la finestra invernale che si è appena chiusa, i club di Premier League hanno speso oltre 1,2 miliardi di sterline (quasi un miliardo e mezzo di euro) per comprarsi giocatori a vicenda, con un aumento di oltre 400 milioni di sterline rispetto allo scorso anno”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
