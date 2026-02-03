La piccola mascotte abbandonata dai calciatori del Newcastle diventa un caso | ci saranno provvedimenti

I calciatori del Newcastle sono finiti sotto i riflettori dopo aver abbandonato una piccola mascotte in campo. La scena ha fatto il giro dei social, scatenando dure critiche contro il comportamento dei giocatori. Il club ha promesso di prendere provvedimenti, ma intanto la vicenda ha fatto discutere molto tra i tifosi e gli appassionati.

