La piccola mascotte abbandonata dai calciatori del Newcastle diventa un caso | ci saranno provvedimenti

I calciatori del Newcastle sono finiti sotto i riflettori dopo aver abbandonato una piccola mascotte in campo. La scena ha fatto il giro dei social, scatenando dure critiche contro il comportamento dei giocatori. Il club ha promesso di prendere provvedimenti, ma intanto la vicenda ha fatto discutere molto tra i tifosi e gli appassionati.

Il Newcastle è finito nella bufera per il comportamento dei propri calciatori nei confronti di una piccola mascotte che è stata lasciata tutta sola in mezzo al campo: la vicenda ha suscitato sdegno sui social e costretto il club a intervenire.

