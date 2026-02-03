La partita di Francesca | la lettera aperta di un mental coach sportivo e papà

Dopo la pubblicazione della storia di Francesca, giovane giocatrice di volley della Valtellina, il dibattito si infiamma. La sua passione è stata messa a dura prova da una serie interminabile di sconfitte e dall’impossibilità di vivere il gioco con spensieratezza. La storia, condivisa anche da un mental coach sportivo e papà, ha fatto emergere le difficoltà di tanti giovani atleti che affrontano pressioni e limiti. Ora, molti si chiedono come si possa aiutare chi, come Francesca, lotta per mantenere viva la passione.

Si accende il dibattito dopo la pubblicazione della storia di Francesca, giovane giocatrice valtellinese di volley, la cui passione è stata messa a dura prova non solo da una serie ininterrotta di sconfitte, ma anche e soprattutto dall'impossibilità di vivere in maniera libera e spensierata.

