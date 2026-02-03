Una donna si rivolge a una nutrizionista perché, nonostante segua un’alimentazione attenta scegliendo cibi di qualità e controllando le porzioni, si sente spesso stanca, gonfia e fatica a concentrarsi. La nutrizionista le spiega come abbinare i cibi in modo strategico per migliorare i risultati e sentirsi più energica.

C erco di mangiare bene, scelgo prodotti di qualità, sto attenta alle porzioni. Eppure, mi sento spesso stanca, gonfia, con poca concentrazione. Leggo sempre di ‘ alimentazione funzionale ’, ma non ho capito se è solo un altro modo di dire ‘dieta sana’ o se c’è qualcosa di diverso. Può spiegarmelo in modo semplice? Magari con un esempio concreto. Dieta e stress: dieci cibi sani che stimolano il buon umore X Che cos’è l’alimentazione funzionale?. Questa è una domanda che ricevo spesso. E la risposta è: sì, c’è una differenza. Ed è sostanziale. L’alimentazione funzionale non è una dieta, né un elenco di cibi “giusti” o “sbagliati”. 🔗 Leggi su Iodonna.it

La nutrizionista risponde. Alimentazione funzionale: come abbinare i cibi in modo strategico

Durante le festività natalizie, mantenere l'equilibrio alimentare può sembrare difficile, ma seguendo alcune regole d'oro del nutrizionista è possibile godersi le feste senza compromettere la dieta.

