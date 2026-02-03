La giovane attrice Florence Hunt diventa il volto di Dior. È la nuova ambasciatrice del brand per il beauty e le collezioni moda di Jonathan Anderson. La sua presenza sulla scena della moda internazionale è stata ufficializzata, e la scelta sembra naturale, considerando il suo stile e il successo ottenuto con Bridgerton. Ora Florence si prepara a conquistare anche gli amanti della moda con le sue apparizioni e le campagne pubblicitarie del marchio francese.

C’è una nuova it girl nell’universo Dior, e no, non è una scelta casuale. Florence Hunt è ufficialmente la nuova brand ambassador Dior per il beauty e per le collezioni fashion firmate Jonathan Anderson. Tradotto: Dior sta puntando dritto su una nuova generazione di muse, quelle che non urlano, ma lasciano il segno. Florence Hunt è la nuova musa Dior: beauty, moda e Bridgerton energy. Se il suo volto ti è familiare è perché Hunt è Hyacinth in Bridgerton — la sorella più giovane, ma anche una delle più magnetiche. Con l’arrivo della quarta stagione, il suo nome è tornato a girare forte, e Dior ha colto il momento perfetto per renderla ufficialmente parte della famiglia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La nuova it girl Dior è Florence Hunt di Bridgerton (e la scelta ha assolutamente senso)

Approfondimenti su Florence Hunt

Florence-Hunt Hyacint Bridgerton, ancora invisibile sullo schermo, ha già catturato l’attenzione nel mondo reale.

La quarta stagione di Bridgerton introduce una nuova protagonista: Yerin Ha.

