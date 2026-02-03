Nella campagna italiana si apre un nuovo corso per imparare la pesca a mosca. Un fine settimana dedicato a chi vuole avvicinarsi a questa disciplina, che molti considerano una vera filosofia di vita. Tra fiumi e prati, i partecipanti cercano di capire come si fa, mentre gli istruttori spiegano con semplicità i primi passi. È un momento di relax e scoperta, lontano dalla frenesia delle grandi aziende e del lavoro quotidiano.

Nella terra delle grandi aziende e della dedizione al lavoro, un weekend dedicato al contatto con la natura e con una disciplina poco conosciuta: la pesca a mosca. È stata l’iniziativa del Fly Angling Club Brianteo, che ha sede in città, e che nella splendida sede di Villa Mazenta ha guidato tutti i curiosi e gli appassionati alla conoscenza di questa attività. "Ci rivolgiamo ai più giovani – commenta il presidente Pier Luigi Ferrario – a chi sente il richiamo del fiume ma non sa da dove iniziare. Viviamo in un’epoca in cui è facile avvicinarsi a nuovi hobby con uno smartphone. YouTube e i social network sono pieni di tutorial, ma attenzione: il web offre spesso informazioni sommarie e frammentarie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La nuova ’casa’ della pesca a mosca. Un fine settimana per imparare: "La disciplina che è filosofia di vita"

