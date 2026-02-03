La nolana Piazza Italia finisce in amministrazione giudiziaria

Il Tribunale di Firenze ha deciso di mettere sotto amministrazione giudiziaria la società Piazza Italia, famosa catena di negozi di abbigliamento con sede a Nola. La misura riguarda l’intera azienda, che gestisce numerosi punti vendita in Italia. La decisione arriva dopo un procedimento giudiziario, e ora la società sarà gestita da un amministratore nominato dal tribunale. La notizia ha sorpreso molti, considerando il ruolo importante di Piazza Italia nel settore dell’abbigliamento.

L'azienda di abbigliamento ha subito il provvedimento del tribunale di prevenzione di Firenze su richiesta della procura di Prato Il Tribunale di Prevenzione di Firenze ha disposto l'applicazione della misura di prevenzione dell'amministrazione giudiziaria nei confronti di Piazza Italia, società per azioni del settore dell'abbigliamento, con sede legale a Nola e punti vendita presenti su tutto il territorio nazionale. Il provvedimento è stato emesso su richiesta della Procura della Repubblica di Prato ed è stato eseguito oggi. Ne dà notizia il procuratore di Prato, Luca Tescaroli.

