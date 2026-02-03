La mostra Mattoncini torna in Comune con un viaggio che attraversa la cultura pop | in esposizione creazioni per grandi e piccini
Il salone comunale di Forlì, in Piazza Saffi, si prepara a trasformarsi in un universo straordinario fatto di colori, storie e immaginazione. Sabato 7 e domenica 8 febbraio torna, per la sua terza edizione, l’atteso evento “Mattoncini in Comune”.Il tema scelto dall’Associazione Collego Aps per.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Approfondimenti su Mattoncini Forlì
Ad Almè torna “La Nostra corrida”, una tradizione che da 33 anni diverte grandi e piccini
Ad Almè torna “La Nostra Corrida”, un evento che da oltre trent’anni coinvolge la comunità locale.
"Pop Japan. I grandi maestri pop del Sol Levante": da oggi a Osimo la mostra internazionale sull'arte contemporanea nipponica
Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.
Ultime notizie su Mattoncini Forlì
Argomenti discussi: Lego e Crocs lanciano la scarpa che sembra uscita da una scatola di mattoncini.
Ufficialmente aperta la mostra dei mattoncini più bella che ci sia!!! Passate a trovarci al BolzaBrick di Bolzano Vicentino, presso la palestra della scuola secondaria via Cesare Battisti 16! Non mancate - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.