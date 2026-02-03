La mostra Mattoncini torna in Comune con un viaggio che attraversa la cultura pop | in esposizione creazioni per grandi e piccini

Da forlitoday.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il salone comunale di Forlì, in Piazza Saffi, si prepara a trasformarsi in un universo straordinario fatto di colori, storie e immaginazione. Sabato 7 e domenica 8 febbraio torna, per la sua terza edizione, l’atteso evento “Mattoncini in Comune”.Il tema scelto dall’Associazione Collego Aps per.🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Mattoncini Forlì

Ad Almè torna “La Nostra corrida”, una tradizione che da 33 anni diverte grandi e piccini

Ad Almè torna “La Nostra Corrida”, un evento che da oltre trent’anni coinvolge la comunità locale.

"Pop Japan. I grandi maestri pop del Sol Levante": da oggi a Osimo la mostra internazionale sull'arte contemporanea nipponica

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Mattoncini Forlì

Argomenti discussi: Lego e Crocs lanciano la scarpa che sembra uscita da una scatola di mattoncini.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.