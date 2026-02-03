La lotta allo spreco alimentare che vale 17mila euro | donati migliaia di pasti alle onlus locali

La lotta allo spreco alimentare continua a dare i suoi frutti. Dal 2009, grazie al progetto CiboAmico del Gruppo Hera, sono stati recuperati quasi 168 mila pasti. Questi vengono donati alle onlus locali, aiutando chi ha bisogno e riducendo gli sprechi. L’iniziativa ha già portato un valore di circa 17 mila euro in pasti donati, dimostrando che si può fare molto con pochi mezzi.

Sono quasi 168 mila i pasti recuperati dal 2009 a oggi attraverso CiboAmico, il progetto del Gruppo Hera che combatte lo spreco alimentare e aiuta le persone in difficoltà. Un risultato che si traduce in 684mila euro di valore complessivo e quai 74 tonnellate di rifiuti in meno, corrispondenti a.

