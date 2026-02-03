La lettura come terapia per una madre che ha perso la figlia all’ospedale

Lorenza Basso ha deciso di leggere ad alta voce il libro *C’era una volta un delfino piccolo piccolo* alla sua bambina Nicole, nata prematura e ricoverata nell’incubatrice del reparto di terapia intensiva neonatale di Varese. Da quando Nicole è scomparsa, la madre ha trovato conforto nelle parole e nelle storie, cercando di affrontare il dolore attraverso la lettura. Ora, ogni giorno, Lorenza si siede accanto alla barella e legge per la piccola, sperando che anche questa possa portare un po’ di calma e di speranza in un

Lorenza Basso ha iniziato a leggere ad alta voce il libro *C'era una volta un delfino piccolo piccolo* alla sua bambina Nicole, nata prematura e ricoverata nell'incubatrice del reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale di Varese. Il gesto, inizialmente difficile e fragile, ha rappresentato un modo per restare vicino alla piccola, un'esperienza che ha aiutato a calmare non soltanto il neonato, ma anche la madre. La lettura, in questo contesto, è diventata un intervento terapeutico, un mezzo per favorire il neurosviluppo del bambino e per ristabilire una sensazione di normalità tra genitori e neonato.

