La polizia iraniana ha arrestato lo sceneggiatore Mehdi Mahmoudian, considerato vicino all’opposizione. La sua detenzione arriva dopo una lettera firmata da 17 personalità del cinema, avvocati e attivisti per i diritti umani, che criticava la guida suprema iraniana. La denuncia pubblica ha scatenato reazioni e aumentato le tensioni tra il governo e le voci critiche.

Il 28 gennaio 17 personalità appartenenti al mondo del cinema, avvocati e attivisti per i diritti umani hanno firmato una dichiarazione in cui condannavano la guida Suprema iraniana, Ali Khamenei, per la repressione dei manifestanti iraniani a seguito delle proteste iniziate per la svalutazione del rial. "L'uccisione di massa di persone in cerca di giustizia che hanno coraggiosamente protestato contro questo sistema illegittimo è stato un crimine di stato organizzato contro l'umanità. Sparare contro i civili, togliere la vita a decine di migliaia di persone, arrestarne altre decine di migliaia, aggredire i feriti e negare l'assistenza medica sono atti contro la sicurezza dell'Iran e un tradimento della patria. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La lettera che ha portato all'arresto dello sceneggiatore iraniano Mehdi Mahmoudian

