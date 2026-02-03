La Lega rilancia | Necessaria la cauzione per gli organizzatori della manifestazioni

La Lega spinge per introdurre una cauzione obbligatoria per gli organizzatori di eventi pubblici. Il partito sostiene che questa misura possa aiutare a garantire maggior sicurezza e responsabilità. Ora si aspetta una proposta concreta da parte del governo, mentre le polemiche sui rischi legati alle manifestazioni continuano a crescere.

La posizione del partito. Per la Lega è prioritario varare un pacchetto sicurezza capace di tutelare i cittadini onesti e le forze dell'ordine. Il partito ribadisce la necessità di misure più rigide, fondate sul principio "chi sbaglia paga", come cardine dell'azione politica in tema di ordine pubblico. Manifestazioni e responsabilità. Tra le proposte avanzate, la Lega richiama l'idea che chi scende in piazza debba versare una cauzione, assumendosi la responsabilità di eventuali danni o disordini. Una misura che, secondo il partito, non è una novità, ricordando quanto avvenuto nel 1999, quando proprio la Lega fu chiamata a pagare una cauzione per una manifestazione organizzata a Roma.

Dopo gli scontri di Torino, Matteo Salvini torna a chiedere la cauzione per chi organizza manifestazioni.

