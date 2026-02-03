L’iPhone nasconde una funzione di sicurezza che molti utenti ignorano. Si tratta di uno strumento che può proteggere da spyware molto pericolosi, quelli che rischiano di entrare in profondità nei dati personali. Per ora, pochi sanno che questa funzione può fare davvero la differenza tra una privacy salvaguardata e una violazione totale.

Esiste una funzione di sicurezza nell’iPhone che la maggior parte degli utenti non conosce e che potrebbe fare la differenza tra la privacy assoluta e la violazione totale dei propri dati personali. Si chiama modalità di isolamento, o lockdown mode, e Apple l’ha lanciata quasi in sordina lo scorso anno. Ma oggi, grazie a un rapporto di Citizen Lab, sappiamo che non si tratta di una semplice trovata pubblicitaria: questa funzione ha davvero bloccato un attacco informatico nel mondo reale. Il documento di Citizen Lab racconta di tre attacchi zero-day diretti contro iOS 15 e iOS 16, che hanno preso di mira alcuni operatori dei diritti umani messicani. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - La funzione nascosta dell’iPhone che ti protegge dagli spyware più pericolosi al mondo

