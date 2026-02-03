’La forma nell’oscurità’ di Puglisi

La presentazione di ’La forma nell’oscurità’ di Puglisi si è svolta a Bologna, dove PwC Italia ha confermato il suo impegno a favore del patrimonio culturale italiano. Per il terzo anno consecutivo, l’azienda sostiene l’iniziativa ’do ut do’, dedicata all’arte e al design, che aiuta la Fondazione Hospice MT. La mostra mette in mostra il lavoro di Puglisi e si inserisce in un progetto che unisce arte, architettura e beneficenza.

Per il terzo anno di fila PwC Italia prosegue il suo impegno a sostegno del patrimonio culturale e artistico italiano supportando ' do ut do ', iniziativa di arte, architettura e design fondata a Bologna nel 2012 da Alessandra D'Innocenzo per sostenere le attività della Fondazione Hospice MT. Chiantore Seràgnoli. Fino all'8 marzo gli spazi della sede bolognese di PwC Italia, risultato di una importante riqualificazione dello storico palazzo di via Farini 12 ospiteranno le opere dell'artista Lorenzo Puglisi, tra le voci più originali della pittura italiana contemporanea. Il pubblico di Art City e i bolognesi potranno ammirare, dalle tre vetrine della sede di PwC Italia, le opere del progetto 'La forma nell'oscurità' (un monitor in vetrina permetterà di vedere tutte le opere in mostra allestite nella sala interna a doppia altezza), scelte dall'artista e dal curatore Alberto Mazzacchera per interpretare il tema prescelto per l'edizione 2026 di do ut do: Identità.

