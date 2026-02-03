La Fifa fa litigare Russia e Ucraina | Via il divieto di giocare ai calciatori di Mosca

La Fifa riaccende le tensioni tra Russia e Ucraina. Il presidente Gianni Infantino ha deciso di revocare il divieto di far giocare i calciatori di Mosca nelle competizioni internazionali. La scelta ha suscitato le dure critiche del ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha, che ha subito attaccato la federazione mondiale. La decisione apre di nuovo una ferita nel mondo del calcio e rischia di alimentare le tensioni tra i due Paesi.

Il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha ha duramente criticato il presidente della Fifa Gianni Infantino che sostiene la revoca del divieto di partecipazione della Russia alle competizioni calcistiche internazionali. La federazione ha sospeso la Russia dalle competizioni nel 2022 dopo l'inizio della guerra l'Ucraina. Infantino ha dichiarato al canale britannico Sky Sports che la Fifa dovrebbe revocare il divieto alla Russia, in particolare nelle categorie giovanili. Un divieto che "non ha ottenuto nulla, ha solo creato più frustrazione e odio". "Consentire ai ragazzi e alle ragazze russi di giocare a calcio in altre parti d'Europa potrebbe essere d'aiuto. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La Fifa fa litigare Russia e Ucraina: "Via il divieto di giocare ai calciatori di Mosca" Approfondimenti su Fifa Russia Rivolta in Russia contro Putin, ma solo per il divieto di giocare a Roblox: scendono in piazza i siberiani In una rara espressione di dissenso pubblico, i cittadini di Tomsk, città siberiana a circa tremila chilometri da Mosca, sono scesi in piazza per protestare contro il divieto di giocare a Roblox, evidenziando come anche questioni apparentemente banali possano scatenare reazioni di protesta in Russia. Guerra Ucraina, Mosca: “No a truppe Nato in Ucraina”, Zelensky: “Piani di pace saranno presentati a giorni alla Russia”, news in diretta Gli sviluppi della guerra in Ucraina proseguono con dichiarazioni contrasting tra Mosca e Kiev. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Fifa Russia Argomenti discussi: La privacy dei figli fa litigare Harry e Meghan, coppia a rischio?. Evangelisti sul CorSport: Quando la FIFA fa novanta. La Russia potrà disputare i playoffQuando la FIFA fa novanta, titola Marco Evangelisti nel suo commento alla situazione russa sul Corriere dello Sport. Non c’è un filo sottile a dividere la cautela dall’inerzia. C’è un crepaccio. La ... m.tuttomercatoweb.com Il Consiglio di pace sarà come un'Onu ma privata: l'organizzazione di Trump divide e fa litigare i leader Link nel primo commento - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.