La cura | bisogni aspettative e realtà Dal personale sanitario al cittadino | Basile ospite alla Casa del popolo
Questa mattina alla Casa del popolo si è tenuto un dibattito sulla cura e le sue sfide. L’associazione Amaty ha organizzato l’evento in occasione della 34ª giornata internazionale del malato, invitando cittadini e operatori sanitari a confrontarsi sui bisogni reali e le aspettative che ci sono dietro le cure. Presenti ospiti e professionisti, tutti pronti a parlare di come migliorare il rapporto tra chi riceve e chi offre assistenza.
In occasione della 34° giornata internazionale del malato, l'associazione Amaty a.p.s. promuove un dibattito cittadino, per un confronto costruttivo sul tema "La cura: bisogni, aspettative e realtà. Dal personale sanitario al cittadino", con l'intento di stimolare un atteggiamento più rispettoso.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Approfondimenti su Giornata Internazionale del Malato
Crans-Montana, Eleonora dal letto del Niguarda: “Grazie al personale sanitario, un pensiero a chi non ce l’ha fatta”
Nel reparto di terapia intensiva del Niguarda di Milano, Eleonora racconta la propria esperienza, ringraziando il personale sanitario per l’impegno quotidiano.
Intervista esclusiva al deputato irlandese Paul Murphy: la nuova presidente Connolly, la lotta per la neutralità dell’Irlanda in un’Europa che vuole il riarmo, la solidarietà alla Palestina, i bisogni del popolo irlandese
BM ANTEPRIMA LBA/ GIANLUCA BASILE PRESENTA LA 17ESIMA GIORNATA DI SERIE A A cura di Edoardo Tamba Diciassettesima giornata di LBA che è cominciata ieri con i due anticipi: Napoli-Tortona 76-82 e Trieste-Sassari 76-70. Oggi andranno in sc - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.