La cura | bisogni aspettative e realtà Dal personale sanitario al cittadino | Basile ospite alla Casa del popolo

Questa mattina alla Casa del popolo si è tenuto un dibattito sulla cura e le sue sfide. L’associazione Amaty ha organizzato l’evento in occasione della 34ª giornata internazionale del malato, invitando cittadini e operatori sanitari a confrontarsi sui bisogni reali e le aspettative che ci sono dietro le cure. Presenti ospiti e professionisti, tutti pronti a parlare di come migliorare il rapporto tra chi riceve e chi offre assistenza.

