La cosa più bizzarra mai vista su un campo da tennis | cosa succede a Papac?

Sul campo da tennis di Gold Coast, Tomislav Edward Papac ha regalato uno spettacolo insolito. Durante il torneo UTR, il suo modo di giocare ha lasciato il pubblico senza parole. C’è chi pensa a un problema di crampi, chi invece pensa a una scarsa preparazione tecnica. Sta di fatto che quello che è successo ha fatto parlare tutti gli appassionati presenti.

Crampi o semplicemente un livello tecnico scadente? La domanda sorge spontanea guardando Tomislav Edward Papac in campo nel torneo Utr a Gold Coast in Australia. Il tennista di casa ha avuto qualche problema di equilibrio nel derby contro il connazionale Sam Ryan Ziegann, finendo più volte a terra dopo aver colpito la palla. Papac è riuscito ad arrivare comunque a fine match, perdendo però in due set con un doppio 6-3, ma la sua performance resta una delle più bizzarre mai viste su un campo da tennis. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - “La cosa più bizzarra mai vista su un campo da tennis”: cosa succede a Papac? Approfondimenti su Papac GoldCoast Camilo Ugo Carabelli si taglia i capelli in un cambio di campo: cosa mai vista in un match di tennis Durante l'incontro dell'ATP 250 di Auckland tra Camilo Ugo Carabelli e Tabilo, il tennista argentino ha sorpreso i presenti interrompendo il gioco per tagliarsi i capelli con una forbice. “Questo è terrorismo. Violenza mai vista!”. La denuncia shock di Del Debbio in diretta: cosa succede La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Papac GoldCoast Argomenti discussi: All’Università si balla il tango: il corso gratuito a Bari contro la tensione da esame è un fenomeno; The Voice Kids, Clementino fa una 'promessa' bizzarra: c'entra Noemi. Poi Nek fa irritare Bertè: Tu corrompi; La reazione del mio cane a questa bizzarra porta avvolgibile mi ha detto tutto sulla mia casa intelligente; Il fantasma di Corliano. La contessa mai andata via: La storia di Teresa della Seta tra racconti e gran mistero.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.