La squadra di pallavolo Consar si prepara alla semifinale di Coppa Italia, in programma domani sera alle 20 a Pineto. I giocatori sono motivati e pronti a dare il massimo per conquistare un posto in finale, che si giocherà il 22 febbraio. La squadra ha mostrato grande determinazione in vista di questa sfida importante.

Ed ora, sotto con la semifinale di Coppa Italia che, domani, alle 20, a Pineto, metterà in palio un posto per la finalissima del 22 febbraio. Ma intanto, la Consar si compiace del 3-0 conquistato domenica nello scontro diretto casalingo contro Aversa. Anzi, proprio la convincente prestazione fornita contro i campani, diventa il miglior biglietto da visita da presentare a Pineto. Quello della Coppa Italia di A2 è un obiettivo al quale il sodalizio del presidente Matteo Rossi tiene in modo particolare. Il sestetto di coach Valentini si è guadagnato il traguardo intermedio della semifinale, grazie al 3° posto di regular season al termine del girone di andata e poi sconfiggendo 3-1 Lagonegro nei quarti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

La Consar punta la Coppa: "Siamo carichi per Pineto"

Il 2026 della Consar Ravenna inizia ufficialmente a Pineto, con una partita importante che potrebbe determinare il secondo posto in classifica.

Argomenti discussi: La Consar Ravenna subisce la rimonta da Taranto: un solo punto dal match in Puglia; La Consar dimentica la rimonta subita a Taranto: travolge Aversa e ritrova il secondo posto; Volley A2, la Consar Ravenna è tornata da Taranto solo con un punto; Volley A2, la Consar ritrova gioco e morale e stende Aversa.

La Consar dimentica la rimonta subita a Taranto: travolge Aversa e ritrova il secondo postoCon un’ottima prestazione, Ravenna si aggiudica il big match con la Virtus per 3-0 e, complice la sconfitta di Pineto, aggancia gli abruzzesi al secondo posto alla vigilia della semifinale di Coppa It ... ravennatoday.it

La Consar Ravenna ritrova solidità, supera Aversa 3-0 e sale al secondo posto in classificaLa Consar Ravenna si rimette subito in carreggiata dopo la rimonta subita a Taranto e risponde con una prova di forza nel big match del Pala De Andrè, ... ravennanotizie.it

Dopo la qualificazione in Coppa Italia, la #ConsarRavenna punta a ripetersi anche nella difficile trasferta di campionato ospitata da Taranto - facebook.com facebook