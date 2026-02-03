La città di Faenza rende omaggio a Nunziatina Verità

Faenza si ferma per un momento di festa e ricordo. La città ha reso omaggio a Nunziatina Verità, che ieri ha compiuto 100 anni. Cento anni di vita, di storie e di ricordi, celebrati con semplicità e affetto. La cerimonia ha coinvolto amici, familiari e cittadini, tutti insieme per rendere omaggio a una donna simbolo della comunità.

"È stata una grande emozione partecipare a questo momento pubblico di celebrazione di Annunziata Verità che, ieri, ha compiuto 100 anni. Partigiana, testimone di uno dei periodi più drammatici della nostra storia, è una donna straordinaria". Così ieri il sindaco di Faenza Massimo Isola nell’ambito dell’incontro organizzato al Cinema Sarti e aperto a tutta la cittadinanza per festeggiare e rendere omaggio alla partigiana Annunizata Verità per il suo importante traguardo: il centesimo compleanno. "Nunziatina – ha detto il primo cittadino – ha vissuto la lotta partigiana da protagonista, scegliendo da che parte stare quando Faenza e la collina divennero uno dei teatri più duri della Seconda guerra mondiale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

