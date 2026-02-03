Faenza si ferma per un momento di festa e ricordo. La città ha reso omaggio a Nunziatina Verità, che ieri ha compiuto 100 anni. Cento anni di vita, di storie e di ricordi, celebrati con semplicità e affetto. La cerimonia ha coinvolto amici, familiari e cittadini, tutti insieme per rendere omaggio a una donna simbolo della comunità.

"È stata una grande emozione partecipare a questo momento pubblico di celebrazione di Annunziata Verità che, ieri, ha compiuto 100 anni. Partigiana, testimone di uno dei periodi più drammatici della nostra storia, è una donna straordinaria". Così ieri il sindaco di Faenza Massimo Isola nell’ambito dell’incontro organizzato al Cinema Sarti e aperto a tutta la cittadinanza per festeggiare e rendere omaggio alla partigiana Annunizata Verità per il suo importante traguardo: il centesimo compleanno. "Nunziatina – ha detto il primo cittadino – ha vissuto la lotta partigiana da protagonista, scegliendo da che parte stare quando Faenza e la collina divennero uno dei teatri più duri della Seconda guerra mondiale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La città di Faenza rende omaggio a Nunziatina Verità

Approfondimenti su Faenza Verità

L’omaggio di Augias e la lectio “L’Emilia rende l’Italia migliore” evidenziano il ruolo della cultura e della memoria civica nel rafforzare identità e valori condivisi.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Faenza Verità

Argomenti discussi: La città di Faenza rende omaggio a Nunziatina Verità; Nasce Gianfuzi, la nuova maschera di Carnevale faentina; Faenza, anche la città non dimentica celebrando il Giorno della Memoria; A Faenza apre l’archivio di una delle figure più radicali dell’arte italiana.

Faenza: successo per la serata al Cinema Sarti FareFaenzaSi è svolto martedì sera, in un Cinema Sarti completamente gremito, l’evento pubblico FareFaenza: la città che cambia, dedicato al racconto del percorso di trasformazione che ha interessato la città ... ravenna24ore.it

Faenza celebra il Giorno della MemoriaSi sono svolte questa mattina a Faenza le celebrazioni ufficiali per il Giorno della Memoria. La mattinata ha visto la partecipazione di molti degli studenti delle scuole del territorio, protagonisti ... ravenna24ore.it

È stata una grande emozione oggi partecipare a questo momento pubblico di celebrazione di Annunziata Verità che, ieri, ha compiuto 100 anni. Partigiana, testimone di uno dei periodi più drammatici della nostra storia, è una donna straordinaria. Nunziatina h - facebook.com facebook

Compie cento anni Annunziata Verità, la partigiana Mallì che “visse due volte” x.com