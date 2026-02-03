La chiesa di Gorno, costruita negli anni Trenta, resta chiusa dal 2024. La struttura, che sorge su un terreno che sta cedendo, rischia di crollare. Gli abitanti sono preoccupati, ma al momento non ci sono soluzioni concrete all’orizzonte.

Diventa sempre più critica la situazione della chiesa parrocchiale di Gorno, eretta all’inizio degli anni Trenta, chiusa dal 2024 per motivi di sicurezza in quanto situata sopra un terreno franoso e instabile. L’edificio religioso continua a muoversi, i movimenti registrati da sensori posizionati proprio per registrare il fenomeno non si sono arrestati. Le crepe sulle facciate della chiesa dedicata a San Martino vescovo continuano a essere ben visibili. Nelle vicinanze però si trova il cimitero, così si sta pensando di realizzare un percorso per consentire di accedere al camposanto in sicurezza, evitando di passare nella zona rossa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La chiesa sigillata nel 2024: "Ormai sta per collassare"

Approfondimenti su Gorno Parrocchia

Nella centrale Amsterdam, un incendio si è sviluppato alla Vondelkerk, vicino al Vondelpark.

Nella centrale Amsterdam, un incendio ha coinvolto la Vondelkerk, situata vicino al Vondelpark.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

What Happens When Apache Fights WWII | Full Story

Ultime notizie su Gorno Parrocchia

Argomenti discussi: La chiesa sigillata nel 2024: Ormai sta per collassare; Giorno della Memoria, Mattarella contro l'antisemitismo: 'Combattere i despoti di oggi'.

La chiesa sigillata nel 2024: Ormai sta per collassareA Gorno parroco e sindaco non nascondono la preoccupazione. Crepe evidenti sulle facciate, terreno franoso e sempre più instabile. ilgiorno.it

29/1/26. Rimossi temporaneamente in questi giorni per un restauro ormai indilazionabile,a causa del deterioramento per gli anni e le intemerie,i 4 finestroni alloggiati alternativamente in 4 degli 8 lati del tamburo ottagonale della cupola della chiesa di S.Andre - facebook.com facebook